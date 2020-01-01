Флэш-накопитель Silicon Power xDrive Z50 SP064GBLU3Z50V1S 64 Гб
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Код товара: 99688
Производитель: Silicon Power
31 декабря
31 декабря
4 290₽
51
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Характеристики
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- Объем
- 64 Гб
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