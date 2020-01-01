Флэш-накопитель Sandisk Cruzer Force SDCZ71-032G-B35 32 Гб
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Код товара: 90365
Производитель: Sandisk
В наличии
В наличии
490₽
5
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Характеристики
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- Объем
- 32 Гб
- Скорость чтения
- 20 Мб/с
- Скорость записи
- 10 Мб/с
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