Флешка Samsung BAR PLUS MUF-256BE3 / APC 256 Гб Dark Grey
Поделиться
Наведите на фотографию для увеличения
В сравнение
В избранное
3 990₽
47
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
В магазинах:
В наличии
В магазинах:
В наличии
Доставка по
- Курьерская доставка 05.ru бесплатно
сегодня
- Самовывоз из 3 магазинов бесплатно
сегодня
Нашли дешевле?
Способы оплаты
Курьеру - наличными или переводом на карту, в магазине - наличными
Оплата при получении заказа
Похожие товары
51
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Флэш-накопитель Sandisk [SDIX60N-064G-GN6NN] 64 Гб
4 290₽
46
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Флэш-накопитель Samsung MUF-256AB/APC 256 Гб
3 890₽
52
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Флэш-накопитель SmartBuy SB128GBM5 128 Гб
4 390₽
41
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Флэш-накопитель Netac NT03US5C-256G-32TA 256 Гб
3 490₽
Характеристики
Посмотреть все характеристики
- Объем
- 256 Гб
- Скорость чтения
- 300 Мб/с
Отзывов ещё нет — ваш может стать первым
Будет здорово, если вы первыми напишите свои впечатления о товаре. Это поможет другим покупателям.
Есть вопросы о товаре?
Пока никто не задавал вопросы — станьте первым.