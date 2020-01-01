Флэш-накопитель Samsung MUF-128BE4/APC 128 Гб черный, серебристый
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Код товара: 77135
Производитель: Samsung
В наличии
В наличии
2 390₽
28
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Характеристики
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- Объем
- 128 Гб
- Скорость чтения
- 300 Мб/с
- Скорость записи
- 50 Мб/с
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