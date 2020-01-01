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USB Flash Drive
Флэш-накопитель Transcend JetFlash 350 32 Гб

Флэш-накопитель Transcend JetFlash 350 32 Гб

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Флэш-накопитель Transcend JetFlash 350 32 Гб
Флэш-накопитель Transcend JetFlash 350 32 Гб
Флэш-накопитель Transcend JetFlash 350 32 Гб
Флэш-накопитель Transcend JetFlash 350 32 Гб
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
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Код товара: 6044
Производитель: Transcend
Гарантия: 12 мес.
В наличии
В наличии
490₽
5
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О товаре
32Гб, USB 2.0
Характеристики
Объем
32 Гб
Скорость чтения
15 Мб/с
Скорость записи
11 Мб/с
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В наличии
490₽
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