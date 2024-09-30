Флэш-накопитель SmartBuy Dock USB 3.0 32GB
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490₽
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В наличии
В магазинах:
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О товаре
32Гб, USB 3.0
Характеристики
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- Объем
- 32 Гб
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