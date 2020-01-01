Флэш-накопитель Sandisk Force 32 Гб
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Код товара: 5910
Производитель: Sandisk
Гарантия: 12 мес.
30 декабря
30 декабря
640₽
7
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Доставка по
- Курьерская доставка 05.ru 100₽
от 3 до 5 дней
- Самовывоз из 3 магазинов бесплатно
4 дня
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Способы оплаты
Наличными при получении
Оплата при получении заказа
О товаре
32Гб, USB 2.0
Характеристики
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- Объем
- 32 Гб
- Скорость чтения
- 20 Мб/с
- Скорость записи
- 10 Мб/с
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