Флэш-накопитель Transcend JetFlash 760 64Gb 64 Гб
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Код товара: 5768
Производитель: Transcend
Гарантия: 22 мес.
В наличии
В наличии
1 310₽
15
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О товаре
64Гб, USB 3.0
Характеристики
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- Объем
- 64 Гб
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