Флэш-накопитель Sandisk Cruzer Blade < SDCZ50-128G-B35 > 128 Гб
Поделиться
Наведите на фотографию для увеличения
В сравнение
В избранное
Код товара: 50889
Производитель: Sandisk
Гарантия: 12 мес.
В наличии
В наличии
1 140₽
7
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Доставка по
- Курьерская доставка 05.ru бесплатно
сегодня
- Самовывоз из 3 магазинов бесплатно
сегодня
Нашли дешевле?
Способы оплаты
Наличными при получении
Оплата при получении заказа
О товаре
128 Гб, USB 2.0
Характеристики
Посмотреть все характеристики
- Объем
- 128 Гб
- Скорость чтения
- 16 МБ/с
- Скорость записи
- 4 Мб/с
Отзывов ещё нет — ваш может стать первым
Будет здорово, если вы первыми напишите свои впечатления о товаре. Это поможет другим покупателям.
Похожие товары
11
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Флэш-накопитель ADATA Classic C008 64 Гб
940₽
15
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Флэш-накопитель Transcend JetFlash 760 64Gb 64 Гб
1 310₽
11
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Флэш-накопитель Transcend JetFlash 350 64Gb 64 Гб
990₽
13
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Флэш-накопитель Transcend JetFlash 700 64Gb 64 Гб
1 090₽
11
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Флэш-накопитель ADATA Superior S102 Pro < AS102P-32G-RGY > 32 Гб
990₽
11
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Флэш-накопитель Silicon Power Mobile X21 32 Гб
950₽
Есть вопросы о товаре?
Пока никто не задавал вопросы — станьте первым.