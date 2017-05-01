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Флэш-накопитель Sandisk Extreme PRO USB 3.1 128 Гб

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Флэш-накопитель Sandisk Extreme PRO USB 3.1 128 Гб
Флэш-накопитель Sandisk Extreme PRO USB 3.1 128 Гб
Флэш-накопитель Sandisk Extreme PRO USB 3.1 128 Гб
Фото товара
Фото товара
Фото товара
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Код товара: 50667
Производитель: Sandisk
Гарантия: 12 мес.
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3 900₽
46
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О товаре
128 Гб, USB 3.1, скорость чтения 420 Мб/с, скорость записи 380 Мб/с, материал корпуса: металл
Характеристики
Объем
128 Гб
Скорость чтения
420 Мб/с
Скорость записи
380 Мб/с
Стандарт USB
USB 3.1
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В сравнение
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3 900₽
46
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
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Войдите, чтобы получить бонусную карту
Рассрочка

В рассрочку за 1 170 ₽

Самовывоз

бесплатно,

в 4 магазинах

бесплатно,

в 4 магазинах

Доставка

бесплатно,

завтра

Нашли дешевле?