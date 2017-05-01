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Флэш-накопитель Sandisk Extreme PRO USB 3.1 128 Гб
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Код товара: 50667
Производитель: Sandisk
Гарантия: 12 мес.
3 900₽
46
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О товаре
128 Гб, USB 3.1, скорость чтения 420 Мб/с, скорость записи 380 Мб/с, материал корпуса: металл
Характеристики
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- Объем
- 128 Гб
- Скорость чтения
- 420 Мб/с
- Скорость записи
- 380 Мб/с
- Стандарт USB
- USB 3.1
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