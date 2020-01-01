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Флэш-накопитель ADATA Superior S102 Pro < AS102P-32G-RGY > 32 Гб

Флэш-накопитель ADATA Superior S102 Pro < AS102P-32G-RGY > 32 Гб

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Флэш-накопитель ADATA Superior S102 Pro < AS102P-32G-RGY > 32 Гб
Флэш-накопитель ADATA Superior S102 Pro < AS102P-32G-RGY > 32 Гб
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Фото товара
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Код товара: 29019
Производитель: ADATA
Гарантия: 22 мес.
31 декабря
31 декабря
990₽
11
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  • Курьерская доставка 05.ru 100₽

    от 2 до 5 дней

  • Самовывоз из 3 магазинов бесплатно

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О товаре
32Гб, USB 3.0, 100Мб/с
Характеристики
Объем
32 Гб
Скорость чтения
100 Мб/с
Скорость записи
50 Мб/с
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31 декабря
31 декабря
990₽
11
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Доставка по
  • Курьерская доставка 05.ru 100₽

    от 2 до 5 дней

  • Самовывоз из 3 магазинов бесплатно

    3 дня

Нашли дешевле?

Способы оплаты

  • Наличными при получении

    Оплата при получении заказа