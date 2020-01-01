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USB Flash Drive
Флэш-накопитель Sandisk Cruzer Force 64GB 64 Гб

Флэш-накопитель Sandisk Cruzer Force 64GB 64 Гб

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Флэш-накопитель Sandisk Cruzer Force 64GB 64 Гб
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Код товара: 16760
Производитель: Sandisk
Гарантия: 12 мес.
В наличии
В наличии
690₽
8
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О товаре
64Гб, USB 2.0
Характеристики
Объем
64 Гб
Скорость чтения
10 Мб/с
Скорость записи
15 Мб/с
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В наличии
690₽
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Доставка по
  • Курьерская доставка 05.ru 100₽

    сегодня

  • Самовывоз из 3 магазинов бесплатно

    сегодня

Нашли дешевле?

Способы оплаты

  • Наличными при получении

    Оплата при получении заказа