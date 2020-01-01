Флэш-накопитель Kingston DataTraveler Kyson 256 Гб
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Код товара: 152201
Производитель: Kingston
Гарантия: 12 мес.
2 990₽
35
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В магазинах:
В наличии
В магазинах:
В наличии
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Характеристики
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- Объем
- 256 Гб
- Скорость чтения
- 200 Мб/с
- Скорость записи
- 60 Мб/с
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