Флэш-накопитель Netac NT03U782C-064G-30PN 64 Гб
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Код товара: 140244
Производитель: Netac
Гарантия: 12 мес.
790₽
9
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В магазинах:
В наличии
В магазинах:
В наличии
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Характеристики
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- Объем
- 64 Гб
- Скорость чтения
- 110 Мб/с
- Скорость записи
- 30 Мб/с
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