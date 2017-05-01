Флэш-накопитель Sandisk [SDCZ460-256G-G46] 256 Гб
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Код товара: 140031
Производитель: Sandisk
Гарантия: 12 мес.
3 190₽
38
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Характеристики
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- Объем
- 256 Гб
- Скорость чтения
- 150 Мб/с
- Стандарт USB
- USB Type C
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