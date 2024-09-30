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Флэш-накопитель Kingston DataTraveler Exodia [DTX/128GB] 128 Гб

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Флэш-накопитель Kingston DataTraveler Exodia [DTX/128GB] 128 Гб
Флэш-накопитель Kingston DataTraveler Exodia [DTX/128GB] 128 Гб
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Код товара: 130750
Производитель: Kingston
Гарантия: 12 мес.
нет отзывов
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ДО 30.09.24

990₽
11
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В магазинах:
В наличии
В магазинах:
В наличии
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Флэш-накопитель Silicon Power Jewel J80 64GB 64 Гб
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Флэш-накопитель Kingston DataTraveler Exodia Onyx DTXON/128GB 128 Гб
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Флэш-накопитель Netac UA31 128 Гб
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Флэш-накопитель Transcend TS64GJF790K JetFlash 790 64 Гб черный/синий
990₽
Характеристики
Объем
128 Гб
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990₽
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В магазинах:
В наличии
В магазинах:
В наличии
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