Флэш-накопитель Samsung MUF-64AB/APC 64 Гб
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Код товара: 128248
Производитель: Samsung
Гарантия: 12 мес.
1 890₽
22
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В магазинах:
В наличии
В магазинах:
В наличии
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Характеристики
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- Объем
- 64 Гб
- Скорость чтения
- 200 Мб/с
- Скорость записи
- 75 Мб/с
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