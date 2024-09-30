Флэш-накопитель Sandisk [SDIX60N-064G-GN6NN] 64 Гб
Поделиться
Наведите на фотографию для увеличения
В сравнение
В избранное
Код товара: 126182
Производитель: Sandisk
4 290₽
51
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
В магазинах:
мало
В магазинах:
мало
Доставка по
- Курьерская доставка 05.ru бесплатно
сегодня
- Самовывоз из 3 магазинов бесплатно
сегодня
Нашли дешевле?
Способы оплаты
Курьеру - наличными или переводом на карту, в магазине - наличными
Оплата при получении заказа
Похожие товары
47
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Флешка Samsung BAR PLUS MUF-256BE3 / APC 256 Гб Dark Grey
3 990₽
46
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Флэш-накопитель Samsung MUF-256AB/APC 256 Гб
3 890₽
58
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Флэш-накопитель Sandisk SDIX70N-064G-GN6NN 64 Гб
4 900₽
52
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Флэш-накопитель SmartBuy SB128GBM5 128 Гб
4 390₽
41
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Флэш-накопитель Netac NT03US5C-256G-32TA 256 Гб
3 490₽
Характеристики
Посмотреть все характеристики
- Объем
- 64 Гб
Отзывов ещё нет — ваш может стать первым
Будет здорово, если вы первыми напишите свои впечатления о товаре. Это поможет другим покупателям.
Вопросы и ответы
Читать все вопросы и ответы
А
Андрей
21 февраля 2024
Добрый день, с этой флешки информацию можно скинуть на компьютер? И нужно скачивать какие-нибудь программы на айфон?
1
0 0
0
05.ru
21.02.2024 16:56:54
Добрый день! Можно скинуть информацию на компьютер. На айфон нужно скачать приложение Ixpand drive
Ответить
0 0
А
Андрей
21 февраля 2024
Добрый день, с этой флешки информацию можно скинуть на компьютер? И нужно скачивать какие-нибудь программы на айфон?
1
0
0