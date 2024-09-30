Флэш-накопитель Netac U278 64 Гб
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Код товара: 112582
Производитель: Netac
Гарантия: 12 мес.
550₽
6
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В магазинах:
В наличии
В магазинах:
В наличии
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Характеристики
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- Объем
- 64 Гб
Отзывы 2
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V
V
Vadim
29 января 2023
Недостатки
Греется
V
V
Vadim
29 января 2023
Недостатки
Греется
V
Vadim
29 января 2023
Недостатки
Греется
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