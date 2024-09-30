Флэш-накопитель Netac U116 16 Гб
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Код товара: 112524
Производитель: Netac
Гарантия: 12 мес.
390₽
4
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В магазинах:
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В магазинах:
мало
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Характеристики
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- Объем
- 16 Гб
- Скорость чтения
- 90 Мб/с
- Скорость записи
- 30 Мб/с
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