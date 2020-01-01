Флэш-накопитель Sandisk Cruzer Blade 16 Гб
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Код товара: 100820
Производитель: Sandisk
Гарантия: 10 мес.
В наличии
В наличии
440₽
Доставка по
- Курьерская доставка 05.ru 100₽
сегодня
- Самовывоз из 3 магазинов бесплатно
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Характеристики
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- Объем
- 16 Гб
- Скорость чтения
- 16 МБ/с
- Скорость записи
- 4 Мб/с
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