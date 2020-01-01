Флэш-накопитель Sandisk Cruzer Glide 64 Гб
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Код товара: 100819
Производитель: Sandisk
31 декабря
31 декабря
860₽
10
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- Курьерская доставка 05.ru 100₽
от 2 до 5 дней
- Самовывоз из 3 магазинов бесплатно
3 дня
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Наличными при получении
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Характеристики
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- Объем
- 64 Гб
- Скорость чтения
- 100 Мб/с
- Скорость записи
- 20 Мб/с
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