Intro DVD+R INTRO 16X 4,7GB конверт
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Код товара: 9873
Производитель: Intro
30 декабря
30 декабря
35₽
Доставка по
- Курьерская доставка 05.ru 100₽
от 3 до 5 дней
- Самовывоз из 3 магазинов бесплатно
4 дня
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Способы оплаты
Наличными при получении
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Характеристики
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- Тип
- DVD+R
- В упаковке
- 1 штука
- Ёмкость одного диска, Гб
- 4.7
- Скорость записи
- 16х
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