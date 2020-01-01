Intro СD-R INTRO 52X 700MB конверт
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Код товара: 9872
Производитель: Intro
В наличии
В наличии
35₽
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Характеристики
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- Тип
- CD-R
- В упаковке
- 1 штука
- Ёмкость одного диска, Гб
- 0.7
- Скорость записи
- 52x
- Дополнительно
- в конверте
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