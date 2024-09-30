DVD-R Disc Verbatim 4.7Gb 16x < уп. 10 шт > на шпинделе < 43523 >
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450₽
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Характеристики
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- Тип
- DVD-R
- В упаковке
- 10 штук
- Ёмкость одного диска, Гб
- 4.7
- Скорость записи
- 16х
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Вопросы и ответы
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Г
Гость 96
21 сентября 2024
Отдельно пару штук дисков можно купить у вас , или всю упаковку надо только
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05.ru
21.09.2024 15:53:25
Добрый день! Можно приобрести только всю упаковку
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0 0
Г
Гость 96
21 сентября 2024
Отдельно пару штук дисков можно купить у вас , или всю упаковку надо только
1
0
0