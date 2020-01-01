Картридер Human Friends Speed Rate Multi Black. 4 слота. Поддержка карт: Micro MS (M2), microSD, T-flash, SD, MMC, SDHC, DV, MS, MS Pro, MS Pro Duo
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Код товара: 85954
Производитель: Human Friends
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мало
310₽
3
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Характеристики
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- Тип оборудования
- Внешний картридер
- Цвет
- черный
- Интерфейс
- USB 2.0
- Материал корпуса
- пластик
- Размеры (ШхВхГ)
- 85 x 140 x 15 мм
- Пропускная способность интерфейса
- до 480 Мбит/с
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