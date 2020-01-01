Картридер Kingston FCR-HS4 USB 3.0
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Код товара: 82458
Производитель: Kingston
31 декабря
31 декабря
3 680₽
44
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Характеристики
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- Тип оборудования
- Внешний картридер
- Цвет
- серебристый
- Интерфейс
- USB 3.0
- Размеры (ШхВхГ)
- 18 x 11.6 x 4.2 см
- Пропускная способность интерфейса
- 5 Гбит/сек (Super-Speed), 480 Мбит/сек (High-Speed)
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