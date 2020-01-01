Transcend < TS-RDF5K > USB3.0 SDXC / microSDXC Card Reader / Writer
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Код товара: 5495
Производитель: Transcend
Гарантия: 12 мес.
мало
мало
1 240₽
14
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