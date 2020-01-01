Устройство чтения карт памяти USB2.0 Hama 00094124 черный
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Код товара: 54040
Производитель: Hama
Гарантия: 12 мес.
мало
мало
760₽
9
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- Курьерская доставка 05.ru 100₽
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Наличными при получении
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Характеристики
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- Тип оборудования
- Внешний картридер
- Интерфейс
- USB 2.0
- Материал корпуса
- пластик
- Размеры (ШхВхГ)
- 54x17x54мм
- Цвет
- черный
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