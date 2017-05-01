Картридер Ritmix CR-2010
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Код товара: 132253
Производитель: Ritmix
Гарантия: 12 мес.
100₽
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Самовывоз
бесплатно,в 6 магазинах
бесплатно,в 6 магазинах
Доставка
100₽,
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Характеристики
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- Тип оборудования
- Внешний картридер
- Цвет
- черный
- Интерфейс
- USB 2.0
- Материал корпуса
- пластик
- Тип карты памяти
- microSD
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