Картридер Defender Ultra Swift [83260]
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Код товара: 115613
Производитель: Defender
Гарантия: 12 мес.
250₽
3
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В магазинах:
В наличии
В магазинах:
В наличии
Доставка по
- Курьерская доставка 05.ru 100₽
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Способы оплаты
Курьеру - наличными или переводом на карту, в магазине - наличными
Оплата при получении заказа
Характеристики
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- Тип оборудования
- Внешний картридер
- Цвет
- серый
- Интерфейс
- USB 2.0
- Материал корпуса
- пластик
- Размеры (ШхВхГ)
- 60x20x11 мм
- Тип карты памяти
- MMC, SDHC, RS-MMC, microSD, Memory Stick Pro Duo, Memory Stick Duo, SD
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