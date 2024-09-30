Проектор Xiaomi Mi Laser Projector 150 MJJGYY02FM
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Проектор Xiaomi Mi 150 станет отличным выбором для дома и офиса.
Модель работает на базе ОС Android 8,1 и оснащена производительным процессором, что позволит легко воспроизводить контент в высоком разрешении.
- Для передачи изображения проектор использует технологию лазерного флуоресцентного отображения, благодаря которой устройство обеспечит качественное изображение с высокой контрастностью. Его разрешение может достигать 1920x1080 пикселей.
- Световой поток интенсивностью 5000 лм обеспечит достаточный уровень яркости даже для хорошо освещенных помещений. Диапазон значений проекции по диагонали может варьироваться от 2.03 до 3.81 м.
- Для подключения предусмотрено множество различных портов, среди которых есть HDMI и несколько USB.
- Беспроводные возможности модели представлены модулями Wi-Fi и Bluetooth.
- Комплектация проектора включает в себя пульт ДУ и кабель питания.
- Тип
- стационарный
- Технология
- DLP
- Назначение
- для офиса
- Разрешение проектора
- 1920x1080
- Соотношение сторон изображения
- 16:9
- Количество ЖК-матриц/DMD-панелей
- 1
- Функции и параметры изображения
- HDR, моторизированная фокусировка, ультракороткофокусный
- Особенности
- колонки
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