Проектор Xiaomi Mi Smart Projector 2 [BHR5211GL]
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Код товара: 165156
Производитель: Xiaomi
49 990₽
599
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О товаре
Портативный проектор Xiaomi Mi Smart Projector 2 с технологией DLP обеспечивает качественное изображение с разрешением до 4K и оснащен яркой лампой с длительным эксплуатационным ресурсом. Он позволяет воспроизводить изображение с различных источников благодаря расширенному перечню коммуникационных интерфейсов. В оснащение проектора входят модули Wi-Fi и Bluetooth, видеовыход HDMI, порт USB. Акустическая система с двумя встроенными динамиками мощностью 10 Вт воспроизводит насыщенный четкий звук. Корпус проектора выполнен из пластика с отделкой на основе ткани. Удаленное управление Xiaomi Mi Smart Projector 2 возможно с помощью фирменного приложения или пульта ДУ.
Характеристики
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- Тип
- портативный
- Технология
- DLP
- Назначение
- для домашнего кинотеатра
- Разрешение проектора
- 1920x1080
- Соотношение сторон изображения
- 16:9
- Количество ЖК-матриц/DMD-панелей
- 1
- Функции и параметры изображения
- HDR, коррекция трапецеидальных искажений, моторизированная фокусировка
- Особенности
- Smart TV, колонки
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