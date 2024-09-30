Проектор Xiaomi Mi Smart Projector 2 [BHR5211GL]

быстрая доставка продуктов

доставка за 30 минут

доставка продуктов

Каспийск

махачкала

За 30 минут
Сыр Виноград Молоко

Каспийск

махачкала

Сыр Виноград Молоко
Перейти
Перезвоните мне
Телеграм
WhatsApp
Список категорий
Телефоны и гаджеты
Телефоны и гаджеты
Смартфоны
Аксессуары для гаджетов
Смарт-часы и фитнес-браслеты
Планшеты
Наушники
Кнопочные телефоны
Фотоаппараты
Электронные книги
Видеокамеры
Bluetooth-гарнитуры
Смарт-очки
PhilipsXiaomiSamsungHIPERSonyApple
Компьютерная техника
Компьютерная техника
Комплектующие
Ноутбуки
Периферийные устройства
Компьютеры 05.ru
Моноблоки
Мониторы
Устройства хранения данных
Проекционное оборудование
Acer
Офисная техника и сети
Офисная техника и сети
Офисная техника
Сетевое оборудование
Расходные материалы
Программное обеспечение
Источники бесперебойного питания
Видеонаблюдение
Сетевые фильтры
Стабилизаторы
Телевизоры и аксессуары
Телевизоры и аксессуары
Телевизоры
Аксессуары для ТВ
SamsungLGPhilipsXiaomiSony
Аудиотехника
Аудиотехника
Портативное аудио
Домашнее аудио
Радиоприемники и радиобудильники
Игровые приставки и видеоигры
Игровые приставки и видеоигры
Игровые приставки
Видеоигры
Аксессуары для игровых приставок
Устройства виртуальной реальности
Sony
Климатическая техника
Климатическая техника
Кондиционеры
Вентиляторы
Увлажнители и очистители воздуха
Обогреватели
Домашние метеостанции
Аксессуары для климатического оборудования
XiaomiElectroluxDysonPhilips
Бытовая техника
Бытовая техника
Крупная бытовая техника
Техника для дома
Техника для кухни
Встраиваемая техника
Приготовление кофе и чая
Фильтры для воды
Красота, здоровье
Красота, здоровье
Приборы для укладки
Сушка волос
Стрижка и бритье
Напольные весы
Медицинские приборы
Эпиляторы
Массажеры
Гигиена полости рта
Зеркала
Очки для зрения
Щетки для волос
DysonPhilipsXiaomi
Мерч «Это 05»
Мерч «Это 05»
Подарочные сертификаты
Футболки
Шопперы
Открытки
Подарочные наборы
Развлечения и хобби
Развлечения и хобби
Книги
Квадрокоптеры
Аксессуары для квадрокоптеров
Оформление праздников
SonyApple
Дом, мебель, ремонт
Дом, мебель, ремонт
Посуда
Уход за одеждой и бельем
Кресла
Умный дом
Инструменты
Освещение
Фурнитура для мебели
Товары для отдыха
Сумки
Звонки
Спорт и одежда
БюрократМеттаChairmanSamurai
Автомобильная техника
Автомобильная техника
Электроника и техника
Аудио и видео
Аксессуары для автомобилей
Уцененные товары
Уцененные товары
Компьютерная техника и периферия
Бытовая техника
Телефоны и гаджеты
Климатическая техника
Телевизоры, аудио, видео
Офисная техника и сети
Красота и здоровье
Игры, развлечения, хобби
Автотехника
Аксессуары
8 (800) 511-05-05
Перезвоните мне
Телеграм
WhatsApp
Город

Вход или регистрация
Сравнение
Избранное
Поддержка
Продукты
Каталог
Корзина
Профиль

Проектор Xiaomi Mi Smart Projector 2 [BHR5211GL]

Наведите на фотографию для увеличения
Проектор Xiaomi Mi Smart Projector 2 [BHR5211GL]
Проектор Xiaomi Mi Smart Projector 2 [BHR5211GL]
Проектор Xiaomi Mi Smart Projector 2 [BHR5211GL]
Проектор Xiaomi Mi Smart Projector 2 [BHR5211GL]
Проектор Xiaomi Mi Smart Projector 2 [BHR5211GL]
Проектор Xiaomi Mi Smart Projector 2 [BHR5211GL]
Проектор Xiaomi Mi Smart Projector 2 [BHR5211GL]
Проектор Xiaomi Mi Smart Projector 2 [BHR5211GL]
Проектор Xiaomi Mi Smart Projector 2 [BHR5211GL]
Проектор Xiaomi Mi Smart Projector 2 [BHR5211GL]
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
нет отзывов
спросить
В сравнение
В избранное
Код товара: 165156
Производитель: Xiaomi
нет отзывов
спросить

Скидки Скидкат

ДО 30.09.24

49 990₽
599
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
В магазинах:
мало
В магазинах:
мало
Доставка по
  • Курьерская доставка 05.ru бесплатно

    завтра

  • Самовывоз из 3 магазинов бесплатно

    сегодня

Нашли дешевле?

Способы оплаты

  • Курьеру - наличными или переводом на карту, в магазине - наличными

    Оплата при получении заказа

Похожие товары
Добавить в сравнение
Добавить в избранное
532
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Проектор InFocus [IN112AA]
44 390₽
532
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Проектор InFocus [IN112AA]
Добавить в сравнение
Добавить в избранное
575
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Проектор Optoma [DX322]
47 990₽
575
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Проектор Optoma [DX322]
Добавить в сравнение
Добавить в избранное
659
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Проектор Samsung SP-LSP3BLAXCE
54 990₽
659
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Проектор Samsung SP-LSP3BLAXCE
Добавить в сравнение
Добавить в избранное
635
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Проектор Acer X1326AWH
52 990₽
635
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Проектор Acer X1326AWH
Добавить в сравнение
Добавить в избранное
539
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Проектор BenQ MS550
44 990₽
539
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Проектор BenQ MS550
Добавить в сравнение
Добавить в избранное
563
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Проектор InFocus ScreenPlay SP124
46 990₽
563
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Проектор InFocus ScreenPlay SP124
Добавить в сравнение
Добавить в избранное
527
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Проектор InFocus ScreenPlay SP222
43 990₽
527
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Проектор InFocus ScreenPlay SP222
Добавить в сравнение
Добавить в избранное
495
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Проектор Samsung The Freestyle SP-LSP3BLA
49 450₽
495
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Проектор Samsung The Freestyle SP-LSP3BLA
Добавить в сравнение
Добавить в избранное
587
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Проектор BenQ MX550 (9H.JHY77.1HE)
48 990₽
587
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Проектор BenQ MX550 (9H.JHY77.1HE)
532
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Проектор InFocus [IN112AA]
Проектор InFocus [IN112AA]
44 390₽
575
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Проектор Optoma [DX322]
Проектор Optoma [DX322]
47 990₽
659
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Проектор Samsung SP-LSP3BLAXCE
Проектор Samsung SP-LSP3BLAXCE
54 990₽
635
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Проектор Acer X1326AWH
Проектор Acer X1326AWH
52 990₽
539
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Проектор BenQ MS550
Проектор BenQ MS550
44 990₽
563
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Проектор InFocus ScreenPlay SP124
Проектор InFocus ScreenPlay SP124
46 990₽
О товаре
Портативный проектор Xiaomi Mi Smart Projector 2 с технологией DLP обеспечивает качественное изображение с разрешением до 4K и оснащен яркой лампой с длительным эксплуатационным ресурсом. Он позволяет воспроизводить изображение с различных источников благодаря расширенному перечню коммуникационных интерфейсов. В оснащение проектора входят модули Wi-Fi и Bluetooth, видеовыход HDMI, порт USB. Акустическая система с двумя встроенными динамиками мощностью 10 Вт воспроизводит насыщенный четкий звук. Корпус проектора выполнен из пластика с отделкой на основе ткани. Удаленное управление Xiaomi Mi Smart Projector 2 возможно с помощью фирменного приложения или пульта ДУ.
Характеристики
Тип
портативный
Технология
DLP
Назначение
для домашнего кинотеатра
Разрешение проектора
1920x1080
Соотношение сторон изображения
16:9
Количество ЖК-матриц/DMD-панелей
1
Функции и параметры изображения
HDR, коррекция трапецеидальных искажений, моторизированная фокусировка
Особенности
Smart TV, колонки
Посмотреть все характеристики

Отзывов ещё нет — ваш может стать первым

Будет здорово, если вы первыми напишите свои впечатления о товаре. Это поможет другим покупателям.

Есть вопросы о товаре?

Пока никто не задавал вопросы — станьте первым.

В сравнение
В избранное
49 990₽
599
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
В магазинах:
мало
В магазинах:
мало
Доставка по
  • Курьерская доставка 05.ru бесплатно

    завтра

  • Самовывоз из 3 магазинов бесплатно

    сегодня

Нашли дешевле?

Способы оплаты

  • Курьеру - наличными или переводом на карту, в магазине - наличными

    Оплата при получении заказа