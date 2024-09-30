Проектор Xiaomi Mi 4K Laser Projector 150
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Код товара: 165131
Производитель: Xiaomi
179 990₽
1915
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Характеристики
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- Тип
- стационарный
- Технология
- DLP
- Назначение
- для домашнего кинотеатра
- Разрешение проектора
- 3840x2160
- Соотношение сторон изображения
- 16:9
- Количество ЖК-матриц/DMD-панелей
- 1
- Функции и параметры изображения
- HDR, коррекция трапецеидальных искажений, ультракороткофокусный
- Особенности
- Smart TV, колонки
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