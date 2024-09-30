Проектор Optoma [DX322]
Поделиться
Наведите на фотографию для увеличения
В сравнение
В избранное
Код товара: 159570
Производитель: Optoma
47 990₽
575
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
В магазинах:
мало
В магазинах:
мало
Доставка по
- Курьерская доставка 05.ru бесплатно
завтра
- Самовывоз из 3 магазинов бесплатно
сегодня
Нашли дешевле?
Способы оплаты
Курьеру - наличными или переводом на карту, в магазине - наличными
Оплата при получении заказа
Похожие товары
532
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Проектор InFocus [IN112AA]
44 390₽
599
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Проектор Xiaomi Mi Smart Projector 2 [BHR5211GL]
49 990₽
659
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Проектор Samsung SP-LSP3BLAXCE
54 990₽
635
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Проектор Acer X1326AWH
52 990₽
539
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Проектор BenQ MS550
44 990₽
563
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Проектор InFocus ScreenPlay SP124
46 990₽
Характеристики
Посмотреть все характеристики
- Тип
- портативный
- Технология
- DLP
- Назначение
- для офиса
- Разрешение проектора
- 1024x768
- Соотношение сторон изображения
- 4:3
- Функции и параметры изображения
- коррекция трапецеидальных искажений
- Особенности
- колонки
Отзывов ещё нет — ваш может стать первым
Будет здорово, если вы первыми напишите свои впечатления о товаре. Это поможет другим покупателям.
Есть вопросы о товаре?
Пока никто не задавал вопросы — станьте первым.