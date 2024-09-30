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Проектор Epson EB-E01 [V11H971040]

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Проектор Epson EB-E01 [V11H971040]
Проектор Epson EB-E01 [V11H971040]
Проектор Epson EB-E01 [V11H971040]
Проектор Epson EB-E01 [V11H971040]
Проектор Epson EB-E01 [V11H971040]
Проектор Epson EB-E01 [V11H971040]
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Фото товара
Фото товара
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Код товара: 155887
Производитель: Epson
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ДО 30.09.24

66 990₽
650
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Проектор Optoma DH351
Проектор Optoma DH351
79 990₽
О товаре

Проектор Epson EB-E01, относится к классу портативных устройств, обеспечивая при этом качественную трансляцию контента в разрешении 1024x768 пикселей.

  • В оснащение этой модели входит интуитивно понятная панель управления, состоящая из тактовых элементов для мгновенного доступа к возможным настройкам и функциям.
  • За счет прорезиненных ножек устройство можно устойчиво зафиксировать даже на идеально гладкой горизонтальной поверхности.
  • Вы сможете наслаждаться высочайшей детализацией и четкостью картинки, транслируемой при помощи проекционной технологии 3LCD.
  • Прибор Epson EB-E01 с фокусным расстоянием 15.7 мм и световым потоком 3300 лм оснащен UHE-лампой, которая может похвастаться солидным сроком службы, достигающим 6000 часов.
  • Благодаря встроенному динамику с мощностью звука 2 Вт просмотр контента будет сопровождаться насыщенным звучанием. Работает устройство достаточно тихо, а технология фронтального отвода теплого воздуха препятствует его перегреву.
Характеристики
Тип
портативный
Технология
LCD
Назначение
для офиса
Разрешение проектора
1024x768
Соотношение сторон изображения
4:3
Количество ЖК-матриц/DMD-панелей
3
Функции и параметры изображения
коррекция трапецеидальных искажений
Особенности
колонки
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66 990₽
650
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В магазинах:
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