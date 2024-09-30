Проектор Epson EB-E01 [V11H971040]
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Код товара: 155887
Производитель: Epson
66 990₽
650
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В магазинах:
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О товаре
Проектор Epson EB-E01, относится к классу портативных устройств, обеспечивая при этом качественную трансляцию контента в разрешении 1024x768 пикселей.
- В оснащение этой модели входит интуитивно понятная панель управления, состоящая из тактовых элементов для мгновенного доступа к возможным настройкам и функциям.
- За счет прорезиненных ножек устройство можно устойчиво зафиксировать даже на идеально гладкой горизонтальной поверхности.
- Вы сможете наслаждаться высочайшей детализацией и четкостью картинки, транслируемой при помощи проекционной технологии 3LCD.
- Прибор Epson EB-E01 с фокусным расстоянием 15.7 мм и световым потоком 3300 лм оснащен UHE-лампой, которая может похвастаться солидным сроком службы, достигающим 6000 часов.
- Благодаря встроенному динамику с мощностью звука 2 Вт просмотр контента будет сопровождаться насыщенным звучанием. Работает устройство достаточно тихо, а технология фронтального отвода теплого воздуха препятствует его перегреву.
Характеристики
Посмотреть все характеристики
- Тип
- портативный
- Технология
- LCD
- Назначение
- для офиса
- Разрешение проектора
- 1024x768
- Соотношение сторон изображения
- 4:3
- Количество ЖК-матриц/DMD-панелей
- 3
- Функции и параметры изображения
- коррекция трапецеидальных искажений
- Особенности
- колонки
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