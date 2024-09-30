Проектор InFocus [IN112AA]

О товаре

Проектор Genesis IN112AA гарантирует больше за счет сверхдлительного срока службы лампы, высокой яркости и возможностей подключения. Создавайте более совершенные изображения и привлекайте внимание аудитории яркими цветами и низкой задержкой, идеально подходящими для трансляции игр. Кроме того, компактный дизайн и легкий вес позволяют легко перемещать и устанавливать проектор.