Проектор InFocus [IN112AA]
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Проектор Genesis IN112AA гарантирует больше за счет сверхдлительного срока службы лампы, высокой яркости и возможностей подключения. Создавайте более совершенные изображения и привлекайте внимание аудитории яркими цветами и низкой задержкой, идеально подходящими для трансляции игр. Кроме того, компактный дизайн и легкий вес позволяют легко перемещать и устанавливать проектор.
- Улучшенное время отклика от источника входного сигнала до вашего проектора позволяет сделать игровой процесс более совершенным.
- Подключайте внешние устройства, такие как Amazon Firestick или Roku, ко входу USB-A для питания.
- Функция масштабирования добавляет гибкости при установке с использованием уже существующих креплений. Вы сможете установить новый проектор на место старого и отрегулировать его для оптимальной работы.
- Тип
- стационарный
- Технология
- DLP
- Назначение
- для офиса
- Разрешение проектора
- 800x600
- Соотношение сторон изображения
- 4:3
- Количество ЖК-матриц/DMD-панелей
- 1
- Функции и параметры изображения
- 3D, коррекция трапецеидальных искажений
- Особенности
- колонки
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