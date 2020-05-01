Пульт ДУ Logitech R400
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Код товара: 59892
Производитель: Logitech
Гарантия: 15 дн.
3 690₽
44
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Характеристики
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- Тип управления
- кнопки
- Интерфейс подключения
- USB
- Лазерная указка
- есть
- Цвет лазерной указки
- красный
- Дальность действия, м
- 10
- Функционал
- переключение слайдов
- Особенности
- индикатор заряда батареи, отсек для USB ресивера, чехол
- Материал корпуса
- пластик
- Совместимость с ПК
- Windows
- Совместимые версии Windows
- Windows 7, Windows 8, Windows 10, Windows Vista
- Элемент питания
- 2xAAA
- Рабочая частота
- 2.4 ГГц
- Длина, мм
- 115.5
- Ширина, мм
- 37.8
- Толщина, мм
- 27.4
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