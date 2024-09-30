Презентер Oklick 695P Radio USB (30м) черный
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Код товара: 102778
Производитель: Oklick
Гарантия: 15 дн.
1 490₽
17
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В магазинах:
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Характеристики
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- Интерфейс подключения
- USB
- Тип подключения
- беспроводная
- Подсветка
- нет
- Цвет
- серебристый
- Радиус действия беспроводной связи, м
- 30
- Тип беспроводной связи
- радиоканал
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