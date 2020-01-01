Кронштейн Kromax PROJECTOR-2000w
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Код товара: 82318
Производитель: Kromax
31 декабря
31 декабря
2 890₽
34
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Характеристики
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- Тип установки
- потолочный
- Цвет
- белый
- Допустимый вес, кг
- 20
- Регулировка
- наклон и поворот
- Расстояние от потолка до проектора
- 120-200см
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