Кронштейн Kromax PROJECTOR-300
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Код товара: 164381
Производитель: Kromax
Гарантия: 15 дн.
2 390₽
28
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Характеристики
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- Тип установки
- потолочный
- Цвет
- черный
- Допустимый вес, кг
- 10
- Регулировка
- наклон и поворот
- Расстояние от стены / потолка (мин), см
- 65
- Расстояние от стены / потолка (макс), см
- 110
- Угол наклона
- -30/+30 °
- Угол поворота
- -360/+360 °
- Ширина упаковки, см
- 59.5
- Высота упаковки, см
- 12.6
- Длина упаковки, см
- 12.6
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