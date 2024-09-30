Кронштейн Buro PR05-B
Поделиться
Наведите на фотографию для увеличения
В сравнение
В избранное
Код товара: 164380
Производитель: Buro
Гарантия: 15 дн.
1 590₽
19
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
В магазинах:
мало
В магазинах:
мало
Доставка по
- Курьерская доставка 05.ru бесплатно
завтра
- Самовывоз из 3 магазинов бесплатно
сегодня
Нашли дешевле?
Способы оплаты
Курьеру - наличными или переводом на карту, в магазине - наличными
Оплата при получении заказа
Похожие товары
19
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Кронштейн Buro PR05-W
1 590₽
16
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Кронштейн Wanbo Floor Stand белый
1 390₽
17
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Кронштейн Wanbo Round Desctop Stand
1 490₽
Характеристики
Посмотреть все характеристики
- Тип установки
- потолочный
- Цвет
- черный
- Допустимый вес, кг
- 13.6
- Регулировка
- наклон и поворот
- Ширина упаковки, см
- 13
- Высота упаковки, см
- 6
- Длина упаковки, см
- 30
Отзывов ещё нет — ваш может стать первым
Будет здорово, если вы первыми напишите свои впечатления о товаре. Это поможет другим покупателям.
Есть вопросы о товаре?
Пока никто не задавал вопросы — станьте первым.