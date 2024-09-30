Экран Lumien LEV-100101
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5 990₽
71
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Характеристики
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- Тип крепления
- на треноге
- Тип экрана
- рулонный
- Высота рабочей области, см
- 150
- Ширина рабочей области, см
- 150
- Формат экрана
- 1:1
- Диагональ (дюймовая), "
- 84
- Диагональ (метрическая), см
- 212
- Тип проекции
- прямая
- Привод
- ручной
- Угол обзора, °
- 160
- Высота полотна, см
- 150
- Ширина полотна, см
- 150
- Цвет экрана
- матовый белый
- Полотно
- Матовое белое (Matte White), Устойчиво к огню и к плесени; можно мыть, С обратной стороны имеет черное покрытие для предотвращения засветки изображения
- Механизм сворачивания экрана
- пружинный
- Вес, кг
- 7
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