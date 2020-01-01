Экран ScreenMedia SPM-1101 Economy-P
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Код товара: 82969
Производитель: ScreenMedia
31 декабря
31 декабря
3 590₽
43
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Характеристики
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- Тип крепления
- настенно-потолочный
- Тип экрана
- рулонный
- Высота рабочей области, см
- 150
- Ширина рабочей области, см
- 150
- Формат экрана
- 1:1
- Диагональ (дюймовая), "
- 84
- Диагональ (метрическая), см
- 213
- Тип проекции
- прямая
- Привод
- ручной
- Угол обзора, °
- 160
- Высота полотна, см
- 150
- Ширина полотна, см
- 150
- Цвет экрана
- матовый белый
- Полотно
- винил
- Механизм сворачивания экрана
- пружинный
- Ширина упаковки, см
- 15
- Высота упаковки, см
- 15
- Длина упаковки, см
- 150
- Вес, кг
- 7
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