Экран Cactus CS-PSW-187x332
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Код товара: 76179
Производитель: Cactus
мало
мало
10 490₽
125
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Характеристики
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- Тип крепления
- настенно-потолочный
- Тип экрана
- рулонный
- Высота рабочей области, см
- 187
- Ширина рабочей области, см
- 332
- Формат экрана
- 16:9
- Диагональ (дюймовая), "
- 150
- Диагональ (метрическая), см
- 381
- Тип проекции
- прямая
- Привод
- ручной
- Угол обзора, °
- 100
- Высота полотна, см
- 187
- Ширина полотна, см
- 332
- Цвет экрана
- матовый белый
- Полотно
- Матовое белое (Matte White)
- Механизм сворачивания экрана
- пружинный
- Ширина упаковки, см
- 13
- Высота упаковки, см
- 361
- Длина упаковки, см
- 15
- Вес, кг
- 18.2
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