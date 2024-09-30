Экран Xiaomi Mi Ambient Light Rejecting Projector Screen 100
Поделиться
Наведите на фотографию для увеличения
В сравнение
В избранное
Код товара: 141182
Производитель: Xiaomi
Гарантия: 15 дн.
74 990₽
899
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
В магазинах:
мало
В магазинах:
мало
Доставка по
- Курьерская доставка 05.ru бесплатно
сегодня
- Самовывоз из 3 магазинов бесплатно
сегодня
Нашли дешевле?
Способы оплаты
Курьеру - наличными или переводом на карту, в магазине - наличными
Оплата при получении заказа
Характеристики
Посмотреть все характеристики
- Тип крепления
- настенный
- Тип экрана
- на раме
- Высота рабочей области, см
- 126
- Ширина рабочей области, см
- 223
- Формат экрана
- 16:9
- Диагональ (дюймовая), "
- 100
- Диагональ (метрическая), см
- 254
- Тип проекции
- прямая
- Угол обзора, °
- 160
- Высота полотна, см
- 126
- Ширина полотна, см
- 223
- Цвет экрана
- черный
- Полотно
- ALR
- Вес, кг
- 28
Отзывов ещё нет — ваш может стать первым
Будет здорово, если вы первыми напишите свои впечатления о товаре. Это поможет другим покупателям.
Есть вопросы о товаре?
Пока никто не задавал вопросы — станьте первым.