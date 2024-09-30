Экран Cactus Wallscreen CS-PSW-183x244
Поделиться
Наведите на фотографию для увеличения
В сравнение
В избранное
Код товара: 113615
Производитель: Cactus
Гарантия: 15 дн.
7 890₽
94
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
В магазинах:
мало
В магазинах:
мало
Доставка по
- Курьерская доставка 05.ru бесплатно
сегодня
- Самовывоз из 3 магазинов бесплатно
сегодня
Нашли дешевле?
Способы оплаты
Курьеру - наличными или переводом на карту, в магазине - наличными
Оплата при получении заказа
Характеристики
Посмотреть все характеристики
- Тип крепления
- настенно-потолочный
- Тип экрана
- рулонный
- Ширина рабочей области, см
- 244
- Формат экрана
- 4:3
- Диагональ (дюймовая), "
- 120
- Диагональ (метрическая), см
- 305
- Тип проекции
- прямая
- Привод
- ручной
- Угол обзора, °
- 100
- Высота полотна, см
- 183
- Ширина полотна, см
- 244
- Цвет экрана
- матовый белый
- Полотно
- Matte White
- Опции и комплект
- кейс
- Ширина упаковки, см
- 0
- Вес, кг
- 11
- Дополнительная информация
- антистатическое покрытие, защита от образования плесени, можно мыть
Отзывов ещё нет — ваш может стать первым
Будет здорово, если вы первыми напишите свои впечатления о товаре. Это поможет другим покупателям.
Есть вопросы о товаре?
Пока никто не задавал вопросы — станьте первым.