Веб-камера Logitech ConferenceCam Group
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Код товара: 79508
Производитель: Logitech
Гарантия: 12 мес.
76 990₽
749
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Характеристики
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- Матрица
- CMOS
- Разрешение (видео)
- 1920x1080
- Угол обзора, °
- 90
- Максимальная частота кадров, Гц
- 14000
- Разрешение (фото)
- 1920x1080
- Поддержка режимов
- 1920x1080 @ 30 Гц
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