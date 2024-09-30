Веб-камера Razer Kiyo
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7 890₽
94
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Характеристики
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- Матрица
- 4 млн пикс.
- Разрешение (видео)
- 1920x1080
- Угол обзора, °
- 82
- Максимальная частота кадров, Гц
- 30
- Количество мегапикселей
- 2 Mpx
- Разрешение (фото)
- 2668x1520
- Поддержка режимов
- 640x480 @ 30 Гц, 1920x1080 @ 30 Гц, 1280x720 @ 60 Гц
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