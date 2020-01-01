Веб-камера Logitech HD Webcam C310
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Код товара: 38780
Производитель: Logitech
Гарантия: 12 мес.
В наличии
В наличии
2 490₽
29
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О товаре
1280x720, USB 2.0, микрофон
Характеристики
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- Разрешение (видео)
- 1280x720
- Количество мегапикселей
- 1.3 Mpx
- Матрица
- CMOS
- Максимальная частота кадров, Гц
- 30
- Интерполированное разрешение в мегапикселах (фото)
- 5 млн пикс.
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